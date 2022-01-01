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Intel Core i9 13900KF против i9 10900K

Intel Core i9 13900KF
VS
Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 13900KF
Intel Core i9 10900K

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900K and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2193 и 1336 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +155%
39384
Core i9 10900K
15428
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KF +155%
60187
Core i9 10900K
23618
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +122%
24231
Core i9 10900K
10918
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и i9 10900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Comet Lake
Номер модели i9-13900K i9-10900K
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 20
Частота 3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1200 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900KF
н/д
Core i9 10900K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF Сайт Intel Core i9 10900K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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