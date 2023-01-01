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Intel Core i9 13900KS против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 13900KS
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i9 13900KS
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2261 и 1626 баллов
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 4.7 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +163%
40615
Ryzen 7 5800X
15430
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KS +124%
63382
Ryzen 7 5800X
28252
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +150%
26656
Ryzen 7 5800X
10667
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i9-13900KS -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KS Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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