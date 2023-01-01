Intel Core i9 13900KS против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2261 и 1626 баллов
- На 28% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 4.7 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +47%
2359
1608
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +163%
40615
15430
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900KS +40%
4843
3458
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KS +124%
63382
28252
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +39%
2283
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +150%
26656
10667
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i9-13900KS
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900KS
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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