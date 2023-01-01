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Intel Core i9 13900KS против AMD Ryzen 9 7900X3D

Intel Core i9 13900KS
VS
AMD Ryzen 9 7900X3D
Intel Core i9 13900KS
AMD Ryzen 9 7900X3D

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X3D с 12-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X3D and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Имеет на 92 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +24%
40943
Ryzen 9 7900X3D
33116
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +10%
26444
Ryzen 9 7900X3D
24025
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и AMD Ryzen 9 7900X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2023 4 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-13900KS -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 16 24
Частота 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 44x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7900X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KS Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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