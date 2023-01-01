Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900KS vs M2 Max

Intel Core i9 13900KS против Apple M2 Max

Intel Core i9 13900KS
VS
Apple M2 Max
Intel Core i9 13900KS
Apple M2 Max

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2314 и 1997 баллов
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +41%
2348
M2 Max
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +172%
40943
M2 Max
15056
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +16%
2303
M2 Max
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +78%
26444
M2 Max
14873
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2023 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13900KS -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KS -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
7 (63.6%)
4 (36.4%)
Всего проголосовало: 11

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i9 13900KS
2. Intel Core i9 12900KS или i9 13900KS
3. Apple M1 Pro или M2 Max
4. Intel Core i7 13700K или Apple M2 Max
5. Apple M2 Pro или M2 Max
6. AMD Ryzen 9 6900HS или Apple M2 Max
7. Intel Core i9 9980HK или Apple M2 Max
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Max или Intel Core i9 13900KS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры