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Intel Core i9 13900KS против Apple M2 Pro

Intel Core i9 13900KS
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i9 13900KS
Apple M2 Pro

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2314 и 1983 балла
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +41%
2348
M2 Pro
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +175%
40943
M2 Pro
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +17%
2303
M2 Pro
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +82%
26444
M2 Pro
14531
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2023 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13900KS -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 2432
TMUs 16 152
ROPs 8 76
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KS -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

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Комментарии

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