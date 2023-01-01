Intel Core i9 13900KS против i7 12700K
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 11264 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 4.9 ГГц)
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +21%
2359
1949
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +76%
40615
23019
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900KS +19%
4843
4068
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KS +81%
63382
35063
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +8%
2283
2115
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +70%
26656
15667
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i9-13900KS
|i7-12700K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|6 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|16
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Количество ядер
|24
|12
|Количество потоков
|32
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|190 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900KS
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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