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Intel Core i9 13900KS против i9 12900K

Intel Core i9 13900KS
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 13900KS
Intel Core i9 12900K

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или i9 12900K с 16-ядрами на 3,2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.1 ГГц)
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2261 и 1982 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +48%
40044
Core i9 12900K
27092
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +55%
26450
Core i9 12900K
17019
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2023 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900KS i9-12900K
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3,2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KS Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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