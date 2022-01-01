Intel Core i9 13900KS против i9 12900KS
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или i9 12900KS с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900KS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 15% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.2 ГГц)
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2297 и 2053 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +17%
2376
2038
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +40%
41321
29569
Passmark CPU (одноядерный)
4398
Passmark CPU (многоядерный)
44835
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +12%
2312
2057
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +49%
26486
17731
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|4 апреля 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-13900KS
|i9-12900KS
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|24
|Частота
|3.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|6 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|150 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 12900KS
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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