Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или i9 12900KS с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.