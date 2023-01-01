Intel Core i9 13900KS против i9 13900F
Что лучше: Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 6.0) или i9 13900F на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
- Разблокированный множитель
- На 15% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +8%
2348
2179
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +10%
40943
37255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +9%
2303
2112
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +22%
26444
21751
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13900KS
|i9-13900F
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|6 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|24
|24
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|219 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900KS
|Сайт Intel Core i9 13900F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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