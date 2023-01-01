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Intel Core i9 13900KS против i9 13900F

Intel Core i9 13900KS
VS
Intel Core i9 13900F
Intel Core i9 13900KS
Intel Core i9 13900F

Что лучше: Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 6.0) или i9 13900F на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900F and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Разблокированный множитель
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +10%
40943
Core i9 13900F
37255
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +22%
26444
Core i9 13900F
21751
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и i9 13900F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900KS i9-13900F
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 16
Потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 219 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
Core i9 13900F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KS Сайт Intel Core i9 13900F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

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Комментарии

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