Что лучше: Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 6.0) или i9 13900K на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.