Intel Core i9 13900KS против i9 13900K
Что лучше: Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 6.0) или i9 13900K на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900KS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
- На 11% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- На 17% ниже чем у Core i9 13900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KS +4%
2376
2282
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +5%
41321
39346
Passmark CPU (одноядерный)
4747
Passmark CPU (многоядерный)
59674
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KS +1%
2312
2284
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +9%
26486
24370
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-13900KS
|i9-13900K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|24
|24
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.2 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|6 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1650 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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