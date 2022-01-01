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Intel Core i9 13900KS против i9 13900KF

Intel Core i9 13900KS
VS
Intel Core i9 13900KF
Intel Core i9 13900KS
Intel Core i9 13900KF

Что лучше: Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 6.0) или i9 13900KF на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900KS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900KF and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • На 17% ниже чем у Core i9 13900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и i9 13900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900KS i9-13900K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 32
Частота 3.2 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
Core i9 13900KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 13900KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i9 13900KS или Intel Core i9 12900KS
2. Intel Core i9 13900KS или Intel Core i9 13900K
3. Intel Core i9 13900KS или AMD Ryzen 9 7950X
4. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i9 12900K
5. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i9 12900KF
6. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i7 13700K
7. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i9 13900K
8. Intel Core i9 13900KF или AMD Ryzen 9 7900X
9. Intel Core i9 13900KF или AMD Ryzen 9 7950X
10. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i7 13700KF

Комментарии

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