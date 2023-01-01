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Intel Core i9 13905H против Apple M2

Intel Core i9 13905H
VS
Apple M2
Intel Core i9 13905H
Apple M2

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13905H на 2.6 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13905H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 13905H
Причины выбрать Intel Core i9 13905H
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13905H +23%
1948
Apple M2
1590
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13905H +125%
19648
Apple M2
8747
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13905H
н/д
Apple M2
15470
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13905H
1857
Apple M2 +4%
1927
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13905H +62%
14649
Apple M2
9040
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13905H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13905H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1792 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13905H
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13905H -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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