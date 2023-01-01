Главная > Сравнения CPU > Core i9 13905H vs M2 Pro

Intel Core i9 13905H против Apple M2 Pro

Intel Core i9 13905H
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i9 13905H
Apple M2 Pro

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13905H на 2.6 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13905H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13905H
Причины выбрать Intel Core i9 13905H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13905H +17%
1948
M2 Pro
1664
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13905H +31%
19648
M2 Pro
14994
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13905H
н/д
M2 Pro
4183
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13905H
н/д
M2 Pro
26560
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13905H
1857
M2 Pro +8%
2011
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13905H
14649
M2 Pro +3%
15036
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13905H и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13905H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1792 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 2432
TMUs 48 152
ROPs 24 76
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13905H
1.69 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13905H -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. M2 Max против Core i9 13905H
2. Core i7 13700H против Core i9 13905H
3. Core i9 13900H против Core i9 13905H
4. Ryzen 9 7940HS против Core i9 13905H
5. M1 Max против M2 Pro
6. Apple M1 против M2 Pro
7. Core i7 13700K против M2 Pro
8. M2 Max против M2 Pro
9. Core i9 12900HK против M2 Pro
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Pro или Intel Core i9 13905H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры