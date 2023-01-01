Intel Core i9 13905H против i5 13505H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13905H на 2.6 ГГц или i5 13505H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13905H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13905H
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13905H +8%
1932
1782
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13905H +34%
19421
14537
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13905H +8%
1835
1703
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13905H +17%
14568
12472
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13905H
|i5-13505H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1792
|BGA-1792
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13905H
|Сайт Intel Core i5 13505H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1