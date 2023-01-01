Intel Core i9 13905H против i7 13800H
Что лучше: Intel Core i9 13905H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.4) или i7 13800H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13905H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13905H
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13905H +4%
1932
1866
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13905H +3%
19421
18773
Geekbench 5 (одноядерный)
1835
Core i7 13800H +2%
1876
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13905H +6%
14568
13798
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13905H
|i7-13800H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1792
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13905H
|Сайт Intel Core i7 13800H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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