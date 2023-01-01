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Intel Core i9 13950HX против Apple M1 Ultra

Intel Core i9 13950HX
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i9 13950HX
Apple M1 Ultra

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13950HX на 2.2 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 13950HX
Причины выбрать Intel Core i9 13950HX
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2058 и 1772 балла
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 710.4 ГБ/c (793%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13950HX +16%
2054
M1 Ultra
1770
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13950HX
21978
M1 Ultra +7%
23571
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13950HX и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i9-13950HX APL1106/APL1W06
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 20
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 48МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 60 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 8192
TMUs 16 512
ROPs 8 256
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13950HX
0.74 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13950HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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4. M1 Max или M1 Ultra
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Комментарии

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