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Intel Core i9 13950HX против i7 12700H

Intel Core i9 13950HX
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 13950HX
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13950HX на 2.2 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 13950HX
Причины выбрать Intel Core i9 13950HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2058 и 1733 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13950HX +81%
21978
Core i7 12700H
12147
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13950HX и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13950HX i7-12700H
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.6 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13950HX
0.74 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13950HX Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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