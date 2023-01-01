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Intel Core i9 13950HX против i7 13650HX

Intel Core i9 13950HX
VS
Intel Core i7 13650HX
Intel Core i9 13950HX
Intel Core i7 13650HX

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13950HX на 2.2 ГГц или i7 13650HX с 14-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13650HX and 13950HX
Причины выбрать Intel Core i9 13950HX
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.9 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2035 и 1838 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13950HX +36%
28757
Core i7 13650HX
21126
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13950HX +40%
20159
Core i7 13650HX
14381
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13950HX и i7 13650HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13950HX i7-13650HX
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.6 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 16
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13950HX
0.74 терафлопс
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13950HX Сайт Intel Core i7 13650HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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