Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13950HX на 2.2 ГГц или i9 13905H с 14-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.