Intel Core i9 13980HX против AMD Ryzen 7 7735HS
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20480 КБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1574 балла
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.75 ГГц)
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +40%
2211
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +123%
31321
14026
Passmark CPU (одноядерный)
3551
Passmark CPU (многоядерный)
25872
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +34%
2105
1576
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +108%
20469
9861
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i9-13980HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1964
|FP7
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
| - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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