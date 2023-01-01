Intel Core i9 13980HX против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1825 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics (32EU)
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 28672 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +32%
2121
1601
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +19%
30928
25945
Passmark CPU (одноядерный)
3450
Passmark CPU (многоядерный)
45858
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +16%
2098
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +10%
20195
18431
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i9-13980HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|32
|Частота
|2.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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