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Intel Core i9 13980HX против AMD Ryzen 9 6980HS

Intel Core i9 13980HX
VS
AMD Ryzen 9 6980HS
Intel Core i9 13980HX
AMD Ryzen 9 6980HS

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 6980HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HS and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20480 КБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HS
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +112%
31321
Ryzen 9 6980HS
14763
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и AMD Ryzen 9 6980HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i9-13980HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Сокет BGA-1964 FP7
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 6980HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX Сайт AMD Ryzen 9 6980HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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