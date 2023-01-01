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Intel Core i9 13980HX против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i9 13980HX
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i9 13980HX
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • На 16.2 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +6%
30377
Ryzen 9 7900X
28716
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +3%
21212
Ryzen 9 7900X
20651
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-13980HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 16 24
Частота 2.2 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 47x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 AM5
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 7900X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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