Главная > Сравнения CPU > Core i9 13980HX vs Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13980HX против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13980HX
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 13980HX
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13980HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • На 68% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 55 vs 170 Ватт
  • Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX
22061
Ryzen 9 7950X +7%
23573
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-HX Raphael
Номер модели i9-13980HX -
Сокет BGA-1964 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота 2.2 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 45x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 55 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (25%)
6 (75%)
Всего проголосовало: 8

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900HX vs i9 13980HX
2. Intel Core i9 13900 vs i9 13980HX
3. Intel Core i9 12900K vs AMD Ryzen 9 7950X
4. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX vs Ryzen 9 7950X
5. AMD Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 9 7950X
6. Intel Core i7 13700K vs AMD Ryzen 9 7950X
7. AMD Ryzen 9 7900X vs Ryzen 9 7950X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i9 13980HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры