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Intel Core i9 13980HX против Apple M1 Max

Intel Core i9 13980HX
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 13980HX
Apple M1 Max

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1785 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +39%
2121
M1 Max
1531
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +151%
30928
M1 Max
12316
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13980HX
н/д
M1 Max
3828
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13980HX
н/д
M1 Max
22082
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +18%
2098
M1 Max
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +61%
20195
M1 Max
12507
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i9-13980HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 2
Потоков 16 2
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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