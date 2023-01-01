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Intel Core i9 13980HX против i5 13600H

Intel Core i9 13980HX
VS
Intel Core i5 13600H
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i5 13600H

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или i5 13600H с 12-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600H and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2139 и 1730 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +81%
27115
Core i5 13600H
15016
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +115%
21501
Core i5 13600H
9986
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и i5 13600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13980HX i5-13600H
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 28x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Core i5 13600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX Сайт Intel Core i5 13600H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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