Intel Core i9 13980HX против i5 13600H
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или i5 13600H с 12-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- На 17% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.8 ГГц)
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2139 и 1730 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +17%
2133
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +81%
27115
15016
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +23%
2146
1745
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +115%
21501
9986
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13980HX
|i5-13600H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|24
|12
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт Intel Core i5 13600H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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