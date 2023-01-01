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Intel Core i9 13980HX против i7 11700K

Intel Core i9 13980HX
VS
Intel Core i7 11700K
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i7 11700K

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700K and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20480 КБ больший объем L3-кэша
  • На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1714 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +108%
30912
Core i7 11700K
14881
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +100%
20301
Core i7 11700K
10146
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Rocket Lake
Номер модели i9-13980HX i7-11700K
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 750

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Сокет BGA-1964 LGA-1200
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Core i7 11700K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX Сайт Intel Core i7 11700K
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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