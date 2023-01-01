Intel Core i9 13980HX против i7 11700K
Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20480 КБ больший объем L3-кэша
- На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1714 баллов
- На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +40%
2174
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +108%
30912
14881
Passmark CPU (одноядерный)
3396
Passmark CPU (многоядерный)
24620
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +23%
2087
1701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +100%
20301
10146
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|16 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-13980HX
|i7-11700K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics 750
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1964
|LGA-1200
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
|- DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1