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Intel Core i9 13980HX против i9 12900K

Intel Core i9 13980HX
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i9 12900K

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 12900K с 16-ядрами на 3,2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +14%
30928
Core i9 12900K
27144
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +18%
20195
Core i9 12900K
17044
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13980HX i9-12900K
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3,2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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