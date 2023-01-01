Intel Core i9 13980HX против i9 12900K
Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 12900K с 16-ядрами на 3,2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +6%
2121
1994
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +14%
30928
27144
Passmark CPU (одноядерный)
4205
Passmark CPU (многоядерный)
41469
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +7%
2098
1966
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +18%
20195
17044
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i9-13980HX
|i9-12900K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3,2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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