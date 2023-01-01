Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 12900K с 16-ядрами на 3,2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.