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Intel Core i9 13980HX против i9 12950HX

Intel Core i9 13980HX
VS
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i9 12950HX

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или i9 12950HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13980HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12950HX and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1909 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +35%
22061
Core i9 12950HX
16303
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и i9 12950HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-HX Alder Lake-HX
Номер модели i9-13980HX i9-12950HX
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 23x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 55 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 12950HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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