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Intel Core i9 13980HX против i9 13900K

Intel Core i9 13980HX
VS
Intel Core i9 13900K
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i9 13900K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 13900K на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13980HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900K and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • На 56% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX
22061
Core i9 13900K +10%
24201
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и i9 13900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-HX Raptor Lake-S
Номер модели i9-13980HX i9-13900K
Сокет BGA-1964 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 32
Частота 2.2 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 30x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 55 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1650 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Core i9 13900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 13900K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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