Intel Core i9 13980HX против i9 13900K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 13900K на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13980HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- На 56% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2246
Cinebench R23 (многоядерный)
39165
Passmark CPU (одноядерный)
4687
Passmark CPU (многоядерный)
59809
Geekbench 5 (одноядерный)
2097
Core i9 13900K +8%
2273
Geekbench 5 (многоядерный)
22061
Core i9 13900K +10%
24201
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|27 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-HX
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-13980HX
|i9-13900K
|Сокет
|BGA-1964
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|24
|24
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|2.2 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|55 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1650 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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