Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 13900K на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.