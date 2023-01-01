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Intel Core i9 13980HX против i9 13900KF

Intel Core i9 13980HX
VS
Intel Core i9 13900KF
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i9 13900KF

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или десктопный i9 13900KF на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900KF and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics (32EU)
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX
30377
Core i9 13900KF +27%
38671
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX
21212
Core i9 13900KF +13%
23963
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и i9 13900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13980HX i9-13900K
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 16
Потоков 16 16
Частота 1.6 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 30x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 253 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
Core i9 13900KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX Сайт Intel Core i9 13900KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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