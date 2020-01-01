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Intel Core i9 7900X против AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i9 7900X
Intel Core i9 7900X
VS
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 7900X
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 39.73 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • На 54% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 7900X +104%
5256
Ryzen 5 1600
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7900X +23%
2529
Ryzen 5 1600
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7900X +72%
21134
Ryzen 5 1600
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7900X +25%
1188
Ryzen 5 1600
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X +117%
11250
Ryzen 5 1600
5186

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7900X и AMD Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2017 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 999 долларов 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen
Номер модели i9-7900X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 14МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7900X Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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