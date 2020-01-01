Intel Core i9 7900X против AMD Ryzen 5 1600
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 39.73 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- На 54% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 7900X +31%
456
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 7900X +104%
5256
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7900X +23%
2529
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7900X +72%
21134
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7900X +25%
1188
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X +117%
11250
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2017
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|999 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen
|Номер модели
|i9-7900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|14МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7900X
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i9 7900X или Intel Core i9 10900K
- Intel Core i9 7900X или AMD Ryzen 9 3900X
- Intel Core i9 7900X или Intel Core i7 7700K
- Intel Core i9 7900X или AMD Ryzen 7 2700X
- Intel Core i9 7900X или Intel Core i7 9700K
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 3 3300X
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 3 4300G