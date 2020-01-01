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Intel Core i9 7900X против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i9 7900X
Intel Core i9 7900X
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 7900X
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 7900X +10%
5256
Ryzen 7 3700X
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7900X
21134
Ryzen 7 3700X +8%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X +33%
11250
Ryzen 7 3700X
8465

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7900X и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 999 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 2
Номер модели i9-7900X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 14МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7900X Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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