Intel Core i9 7900X против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 50 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1137 баллов
- На 25% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1224
Ryzen 9 5900X +29%
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
11936
Ryzen 9 5900X +73%
20668
Passmark CPU (одноядерный)
2602
Ryzen 9 5900X +35%
3523
Passmark CPU (многоядерный)
21400
Ryzen 9 5900X +86%
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
1139
Ryzen 9 5900X +51%
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
10342
Ryzen 9 5900X +40%
14453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Vermeer
|Номер модели
|i9-7900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|14МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7900X
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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