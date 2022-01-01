Intel Core i9 7900X против i5 12600K
Что лучше: Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1137 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 11% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1224
Core i5 12600K +55%
1900
Cinebench R23 (многоядерный)
11936
Core i5 12600K +46%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
2602
Core i5 12600K +54%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
21400
Core i5 12600K +28%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
1139
Core i5 12600K +67%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
10342
Core i5 12600K +14%
11821
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-7900X
|i5-12600K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|14МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7900X
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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