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Intel Core i9 7900X против i5 12600K

Intel Core i9 7900X
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 7900X
Intel Core i5 12600K

Что лучше: Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 7900X
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1137 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 7900X
1224
Core i5 12600K +55%
1900
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 7900X
11936
Core i5 12600K +46%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7900X
2602
Core i5 12600K +54%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7900X
21400
Core i5 12600K +28%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7900X
1139
Core i5 12600K +67%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X
10342
Core i5 12600K +14%
11821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7900X и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i9-7900X i5-12600K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 16
Частота 3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 14МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 125 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 7900X
н/д
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7900X Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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