Intel Core i9 7900X против i7 7700K
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 43.71 ГБ/c (122%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 35% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 91 vs 140 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
456
Core i7 7700K +1%
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 7900X +140%
5256
2186
Passmark CPU (одноядерный)
2529
Core i7 7700K +9%
2765
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7900X +120%
21134
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7900X +1%
1188
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X +146%
11250
4578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|999 долларов
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i9-7900X
|i7-7700K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|42 МГц
|Множитель
|33x
|100x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|14МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7900X
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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