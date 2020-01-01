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Intel Core i9 7900X против i7 9800X

Intel Core i9 7900X
Intel Core i9 7900X
VS
Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц или i7 9800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9800X and 7900X
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 7900X +22%
5256
Core i7 9800X
4308
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7900X +15%
21134
Core i7 9800X
18307
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X +40%
11250
Core i7 9800X
8018

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7900X и i7 9800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 8 октября 2018
Цена в момент релиза 999 долларов 599 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i9-7900X i7-9800X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 14МБ (общий) 17МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 165 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7900X Сайт Intel Core i7 9800X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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