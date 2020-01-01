Intel Core i9 7900X против i9 10900K
Что лучше: Intel Core i9 7900X на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i9 10900K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7900X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% ниже чем у Core i9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
456
Core i9 10900K +19%
542
Cinebench R20 (многоядерный)
5256
Core i9 10900K +21%
6380
Passmark CPU (одноядерный)
2529
Core i9 10900K +25%
3163
Passmark CPU (многоядерный)
21134
Core i9 10900K +13%
23797
Geekbench 5 (одноядерный)
1188
Core i9 10900K +16%
1373
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7900X +2%
11250
11016
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|999 долларов
|488 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-7900X
|i9-10900K
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|14МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7900X
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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