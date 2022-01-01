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Intel Core i9 7920X против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i9 7920X
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i9 7920X
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: Intel Core i9 7920X на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 7920X
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 47 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1147 баллов
  • На 25% ниже чем у Core i9 7920X пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7920X
2482
Ryzen 9 5900X +42%
3523
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7920X
23378
Ryzen 9 5900X +70%
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7920X
1156
Ryzen 9 5900X +49%
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7920X
11964
Ryzen 9 5900X +21%
14453
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7920X и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 августа 2017 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Vermeer
Номер модели i9-7920X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 24 24
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7920X Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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