Intel Core i9 7920X против AMD Ryzen Threadripper 2950X
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 7920X на 2.9 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
- Более чем на 27 °C выше максимальная рабочая температура
- На 22% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 140 vs 180 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7920X +1%
2471
Passmark CPU (многоядерный)
23171
30659
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7920X +10%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
12508
12581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 августа 2017
|31 августа 2018
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|899 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i9-7920X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|2.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|95°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7920X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i9 7920X против AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i9 7920X против Intel Core i9 9900K
- Intel Core i9 7920X против Intel Core i7 8700K
- Intel Core i9 7920X против AMD Ryzen Threadripper 1920X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X против AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X против AMD Ryzen 9 3900X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X против AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X против Intel Core i9 10980XE