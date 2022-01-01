Intel Core i9 7920X против i7 12700K
Что лучше: Intel Core i9 7920X на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 12700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 4 года и 3 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1147 баллов
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 11% ниже чем у Core i9 7920X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
22992
Passmark CPU (одноядерный)
2482
Core i7 12700K +63%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
23378
Core i7 12700K +42%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
1156
Core i7 12700K +68%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
11964
Core i7 12700K +17%
14002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 августа 2017
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-7920X
|i7-12700K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7920X
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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