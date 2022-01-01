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Intel Core i9 7920X против i7 12700K

Intel Core i9 7920X
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i9 7920X
Intel Core i7 12700K

Что лучше: Intel Core i9 7920X на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 12700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 7920X
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 4 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1147 баллов
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% ниже чем у Core i9 7920X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7920X
2482
Core i7 12700K +63%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7920X
23378
Core i7 12700K +42%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7920X
1156
Core i7 12700K +68%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7920X
11964
Core i7 12700K +17%
14002
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7920X и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 августа 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i9-7920X i7-12700K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 24 20
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 125 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 7920X
н/д
Core i7 12700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7920X Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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