Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 7920X на 2.9 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.