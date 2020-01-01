Intel Core i9 7920X против i7 9700K
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 7920X на 2.9 ГГц или i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 7920X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Core i7 9700K +16%
2859
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7920X +60%
23171
14445
Geekbench 5 (одноядерный)
1182
Core i7 9700K +3%
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7920X +70%
12508
7355
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 августа 2017
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|385 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-7920X
|i7-9700K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7920X
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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