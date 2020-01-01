Главная > Сравнения CPU > Core i9 7960X vs Ryzen Threadripper 2990WX

Intel Core i9 7960X против AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Intel Core i9 7960X
Intel Core i9 7960X
VS
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 7960X на 2.8 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2990WX с 32-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2990WX and 7960X
Причины выбрать Intel Core i9 7960X
  • На 34% ниже чем у Ryzen Threadripper 2990WX пиковое энергопотребление – 165 vs 250 Ватт
  • Более чем на 30 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 42 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 7.95 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7960X и AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 25 сентября 2017 13 августа 2018
Цена в момент релиза 1700 долларов 1799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i9-7960X -
Сокет LGA-2066 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 32
Количество потоков 32 64
Частота 2.8 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 22МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 250 Вт
Критическая температура 98°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7960X Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 60
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper 2990WX или Intel Core i9 7960X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях