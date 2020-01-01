Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 7960X на 2.8 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2990WX с 32-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.