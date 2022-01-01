Intel Core i9 7960X против i9 12900K
Что лучше: Intel Core i9 7960X на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7960X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 83% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1122 балла
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 24% ниже чем у Core i9 7960X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1106
Core i9 12900K +81%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
15215
Core i9 12900K +81%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
2532
Core i9 12900K +67%
4218
Passmark CPU (многоядерный)
26966
Core i9 12900K +52%
41032
Geekbench 5 (одноядерный)
1127
Core i9 12900K +83%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
13878
Core i9 12900K +31%
18151
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|25 сентября 2017
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-7960X
|i9-12900K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|24
|Частота
|2.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|22МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|98°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7960X
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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