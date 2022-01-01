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Intel Core i9 7960X против i9 12900K

Intel Core i9 7960X
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 7960X
Intel Core i9 12900K

Что лучше: Intel Core i9 7960X на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 7960X
Причины выбрать Intel Core i9 7960X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1122 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% ниже чем у Core i9 7960X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 7960X
1106
Core i9 12900K +81%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 7960X
15215
Core i9 12900K +81%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7960X
2532
Core i9 12900K +67%
4218
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7960X
26966
Core i9 12900K +52%
41032
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7960X
1127
Core i9 12900K +83%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7960X
13878
Core i9 12900K +31%
18151
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7960X и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 25 сентября 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i9-7960X i9-12900K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 32 24
Частота 2.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 22МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 98°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 7960X
н/д
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7960X Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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