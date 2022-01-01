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Intel Core i9 7980XE против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i9 7980XE
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i9 7980XE
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 7980XE на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 7980XE
Причины выбрать Intel Core i9 7980XE
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 36% ниже чем у Core i9 7980XE пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1127 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 7980XE
1283
Ryzen 9 5950X +26%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 7980XE
18350
Ryzen 9 5950X +42%
26074
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 7980XE
2481
Ryzen 9 5950X +41%
3502
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7980XE
29593
Ryzen 9 5950X +57%
46582
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 7980XE
1134
Ryzen 9 5950X +52%
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7980XE
14905
Ryzen 9 5950X +21%
18004
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7980XE и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 25 сентября 2017 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Vermeer
Номер модели i9-7980XE -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 16
Количество потоков 36 32
Частота 2.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 105 Вт
Критическая температура 94°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7980XE Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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