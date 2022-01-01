Intel Core i9 7980XE против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 7980XE на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7980XE
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 36% ниже чем у Core i9 7980XE пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
- На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1127 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1283
Ryzen 9 5950X +26%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
18350
Ryzen 9 5950X +42%
26074
Passmark CPU (одноядерный)
2481
Ryzen 9 5950X +41%
3502
Passmark CPU (многоядерный)
29593
Ryzen 9 5950X +57%
46582
Geekbench 5 (одноядерный)
1134
Ryzen 9 5950X +52%
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
14905
Ryzen 9 5950X +21%
18004
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|25 сентября 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Vermeer
|Номер модели
|i9-7980XE
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|16
|Количество потоков
|36
|32
|Частота
|2.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|94°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7980XE
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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