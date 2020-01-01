Главная > Сравнения CPU > Core i9 7980XE vs Core i5 9600K

Intel Core i9 7980XE против i5 9600K

Intel Core i9 7980XE
Intel Core i9 7980XE
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 7980XE на 2.6 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and
Причины выбрать Intel Core i9 7980XE
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 42% ниже чем у Core i9 7980XE пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 7980XE +169%
29142
Core i5 9600K
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7980XE +173%
14855
Core i5 9600K
5451

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7980XE и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 25 сентября 2017 8 октября 2018
Цена в момент релиза - 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i9-7980XE i5-9600K
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 18 6
Количество потоков 36 6
Частота 2.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 95 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7980XE Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9600K или i9 7980XE ?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях