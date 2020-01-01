Главная > Сравнения CPU > Core i9 7980XE vs Core i9 10920X

Intel Core i9 7980XE против i9 10920X

Intel Core i9 7980XE
Intel Core i9 7980XE
VS
Intel Core i9 10920X
Intel Core i9 10920X

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 7980XE на 2.6 ГГц или i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10920X and
Причины выбрать Intel Core i9 7980XE
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 7980XE и i9 10920X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 25 сентября 2017 7 октября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Cascade Lake
Номер модели i9-7980XE i9-10920X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 12
Количество потоков 36 24
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 94°C 94°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7980XE Сайт Intel Core i9 10920X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10920X или i9 7980XE ?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях