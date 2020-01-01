Intel Core i9 7980XE против i9 10940X
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 7980XE на 2.6 ГГц или i9 10940X с 14-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 7980XE
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 7980XE +7%
7656
7154
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Core i9 10940X +10%
2724
Passmark CPU (многоядерный)
29142
Core i9 10940X +1%
29521
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i9 10940X +6%
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 7980XE +11%
14855
13394
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|25 сентября 2017
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|797 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-7980XE
|i9-10940X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|14
|Количество потоков
|36
|28
|Частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|94°C
|86°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7980XE
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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