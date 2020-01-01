Intel Core i9 8950HK против i7 1065G7
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i9 8950HK на 2.9 ГГц или i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 8950HK
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 67% ниже чем у Core i9 8950HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
437
Core i7 1065G7 +2%
446
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 8950HK +71%
2622
1530
Passmark CPU (одноядерный)
2454
Core i7 1065G7 +2%
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 8950HK +18%
10555
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
1035
Core i7 1065G7 +13%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 8950HK +23%
4950
4026
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i9-8950HK
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Множитель
|37x
|13x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 8950HK
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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